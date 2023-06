Tapio Mäkeläinen Soome Tuglase seltsist on kirjutanud Kirde-Eesti reisijuhi, et innustada oma kaasmaalasi Tallinnast välja sõitma. Juunis tõi ta kuueks päevaks Narva 50 kultuurihuvilist põhjanaabrit. Kuidas ta nende aega piirilinnas sisustas?

"Olen soomlaste Eestisse toomisega tegelnud 40 aastat ja selle aja jooksul on mul olnud umbes sada tuhat turisti, kellele olen kava koostanud või giidiks olnud. Eks see töö on õpetanud. Kuna saan 65aastaseks ja turistidest suur hulk on minust vanemad, siis olen hakanud mõtlema selle peale, et tormamine pole väga hea, inimesed väsivad ära," põhjendas ta pikemat peatumist.