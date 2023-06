Tantsijad jõudsid Tallinnasse proovidesse ja kohanevad uuendustega

"Esimesel päeval tuli teha palju nö musta tööd, näiteks harjutada pealetulekut. Olime kodutööd ka teinud ja teadsime, kus me tantsime - idatribüünil, kus on ka Kohtla-Järve, Jõhvi ja enamus Toila rühmi. Rühmade paigutamisel jälgitakse hästi palju tüdrukute seelikuid - eelproovides tehti iga rühma rahvariietest pildid," rääkis Imbi Tito.

Enne Tallinnasse sõitu kogunesid tantsijad esmaspäeval kodus veel proovi. "Kõik rühmad said kokku, tuletasime tantse meelde ja arutasime, mida kaasa võtta: peakate, oma veepudel, mida saab väljakutel pidevalt täita ja rõõmus tuju," loetles Imbi Tito.

Vähemalt esimesel päeval rõõmus meel püsis. "Esimesed kaks päeva on kõige raskemad, sest palju on istumist ja ootamist, millest just väikesed võivad tüdineda. Koduigatsuse leevendamiseks tuleb mõeleda lauamängude õhtuid ja laupäeval enne kontserte mõtlesime pisikesed kinno viia," rääkis Imbi Tito, kes töötab koolis ka huvijuhina.