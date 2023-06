POLITSEI ⟩ Elektritõuksiga kukkunud joobes naine sai viga

Narvas löödi eakat naist

27. juunil sai politsei teate, et Narvas Kerese tänaval löödi 73aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kohtla-Järvel varastati köögitehnikat ja toitu

26. juunil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Olevi tänavas asuval korteril on lõhutud aken ning varastatud gaasiboiler, köögitehnikat ja ka toitu. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot.