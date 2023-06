Eksperiment läbi: Mäetaguse spaahotelli lubatakse jälle lapsed, juhataja paneb ameti maha

"Nõukogu oli algusest peale selle idee vastu. Aga juhatuse liige läks volikogu ette sellest rääkima ning volikogu andis nõusoleku. Siis otsustas nõukogu anda sellele kontseptsioonile märtsi lõpuni katseaja," ütles Mäetaguse mõisahotelli nõukogu liige Marek Peet. Ta lisas, et 18+ hotell pole end siiski õigustanud ja alates 19. augustist, mil lõpeb viimane broneering täiskasvanute hotellis, pööratakse otsus tagasi ning selles ajast alates on ka lapsed hotelli oodatud. Peedi sõnul oli ka üha rohkem volikogu liikmeid seda meelt, et 18+ hotelli idee pole õnnestunud.

Vald plaanib Mäetaguse mõisahotelli ära müüa

Alutaguse vallavalitsusel on plaan Mäetaguse mõisahotell maha müüa ning praegu käib ettevalmistus selle hindamiseks.

"Plaan on tõsine, kui ostja leiaks. Praegu uurime, kes võiks hotelli ära hinnata, ja siis paneks müüki," sõnas Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar Põhjarannikule kaks nädalat tagasi.

Tema sõnul on aga küsimus, kas mõisahotellile sellisel kujul on lihtne ostjat leida.

"Üks võimalus ongi, et Mäetaguse hotelli ostab ettevõtja, kes selles valdkonnas juba tegutseb. Praegusel kujul, arvestades asukohta ning hotelli suurust, pole mõistlik jätkata," ütles Võhmar.

Tema sõnul on vallal mõistlik hotellipidamisest loobuda ka seetõttu, et VKG plaanib aastast 2028 sulgeda Ojamaa põlevkivikaevanduse, mille tagajärjel jääb vallal aastas saamata kaks miljonit eurot. "Meil on eelarves tulud ja kulud tasakaalus ning kui see juhtuks homme, oleksime pankrotis. Aga õnneks on meil mõned aastad aega selleks valmistuda," viitas vallavanem asjaolule, et vallal pole võimalik tulevikus hotellile peale maksta.

Võhmari sõnul on võimalus, et kui vallal hotelli müüa ei õnnestu, siis tulevikus ei jätkatagi hotellina, näiteks on ühe ideena välja pakutud profileeruda ümber veteranide rehabilitatsioonikeskuseks.