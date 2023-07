2. juulil, kui noorte laulupidu Tallinnas on täies hoos, saab Ida-Virumaalt pärit koorijuht Hirvo Surva 60aastaseks. Topeltjuubel on tal aga ka sellepärast, et tänavu saab täpselt 30 aastat sellest, kui ta esimest korda lauluväljakul noorte laulupeol dirigendipulti tõusis.