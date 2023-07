POLITSEI Lapsevankrit müünud mees jäi rahast ilma

Naine saatis kannatanule lingi, kuhu mees pidi sisestama oma pangakaardi andmed, et naine saaks mehele raha saata. Seejärel sisestas mees oma Mobiil-ID PIN-koodid, et kontrollida, kas raha on laekunud, kuid avastas, et tema pangakontolt on kadunud 300 eurot.