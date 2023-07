Muinsuskaitse all olevat Taramäe linnamäge polnud varem üldse uuritud. Nüüd võeti see ette Tallinna ülikooli ja Norra teadus- ja tehnikaülikooli ühise teadusprojekti raames. Sügisene kaevamine oli ettevalmistus suveks, et siis sinna georadariga uurima tulla.