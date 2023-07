Ida-Virumaa kultuuri- ja spordimiljonist läheb suurim tükk koorilaulu edendamiseks

170 000 euro suurune toetus läheb muusikaga tegelejaid ühendavale MTÜ-le Eesti Muusikanõukogu. Selle tegevjuht Kadri Lassmann ütles, et selle raha eest on kavas panna sel sügisel kokku Ida-Virumaa gümnaasiumide ja põhikoolide vanemate klasside õpilaste ligemale sajaliikmeline ühendkoor, mille kunstiliseks juhiks saab Hirvo Surva. Lisaks temale on kavas kaasata veel koorilaulu mentoreid, korraldada proove ja koorilaagreid.