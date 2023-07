Kui perekond Tint ajaloolise maja ostis, oli see õnnetus seisus. "Närtsinud," nagu nad ise ütlevad. Pere ehitas uue ja energiatõhusa maja, aga soovis sealjuures, et vana Pika tänava miljöö säiliks, olles sellega ka naabritele eeskujuks.

"Lammutasime vana hoone, sest seda oli kõvasti ümber ehitatud ja head peremeest polnud pikalt olnud. Nõue oli fassaadi ilme säilitada, aga see on ju Pikk tänav − kuidas me oleks saanud fassaadi taha midagi futuristlikku ehitada?" arutleb Meelis Tint. Pealegi vana maja meeldis, lisab abikaasa Kristi.