POLITSEI ⟩ Kolm inimest langes kelmide ohvriks

Kelm palus laenu tühistamiseks mehel arvutisse alla laadida programm AnyDesk ning seda too ka tegi. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on kadunud 5400 eurot.

Sillamäel elav mees pöördus politseisse pärast seda, kui talle oli läbi WhatsAppi keskkonna helistanud kelm, tutvustades end Swedbanki töötajana ning väites, et mehe nimele on võetud laenu. Seejärel ühendati mees väidetava politseiametnikuga, kes rääkis samuti, et kannatanu nimele proovitakse laenu võtta ning protsessi takistamiseks tuleb telefoni alla laadida AnyDeski programm. Seda mees ka tegi. Kannatanu sisestas oma ID-kaardi PIN-koodid ning hiljem selgus, et tema nimele oli teisest pangast võetud 6500 eurot laenu, millest 450 eurot kandsid kelmid üle teisele pangakontole. Ülejäänud summat kelmid aga kätte ei saanud, kuna kahtlase tegevuse tõttu blokeeris Swedbank tehingu.

Politseisse pöördus ka Sillamäel elav naine, kellele helistanud kelm tutvustas end Swedbanki töötajana ning väitis, et naise nimele on laenu võetud. Kelmi juhendamisel sisestas kannatanu oma Smart-ID PIN-koodid ning avastas hiljem, et tema nimele on võetud 2000 eurot laenu.

Mehed läksid korteris kaklema

1. juulil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Aia tänava korteris lõi 25aastane meesterahvas 58aastast meest. Politsei pidas lööja kinni.

Lõi endist abikaasat