Peo õnnestumisse andis oma panuse tuhatkond Ida-Viru lauljat, tantsijat ja pillimeest

Toila mudilaskoor Päikesekillukesed. Foto: Matti Kämärä/Põhjarannik

Toila kuraditosin mudilast paistsid üheksa tuhande hulgas silma

Kas Toila gümnaasiumi mudilaskoori Päikesekillukesed laulurõõm säilis ka vihmas ja äikeses?

"Jah, lavalt saadud rõõm oli suur. Kui ehmatus piksekärgatusest möödas, läbimärjad riided kuivade vastu vahetatud ning külmalõdin lõppenud, oli rõõm platsis. Seda suurem, kui kuulsime, et liigijuht oma intervjuus olla öelnud, et meie väike koor puges talle hinge," kostis juhendaja Anu Pungas.

Mudilaskooride liigijuht Maret Poll tõi ETV otseülekandes intervjuus välja, et laulukaare all oli seekord üheksa tuhat mudilast. Margus Saar küsis, kes jäid silma, kui ta käis mööda Eestit kuulamas ja katsumas, kes peole saavad. "Oma esitusega pugesid hinge ja puudutasid väga paljud koorid, aga kui mõni välja tuua, siis Toila Päikesekillukesed, kus on väga vähe lapsi laulmas, aga nad on väga musikaalsed," vastas Maret Poll.