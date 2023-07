Reformierakond pani Eesti majandusele kivi kaela

Ehk siis Reformierakond on suures plaanis naasnud meie riigile 20-30 aastat tagasi edu toonud üliliberaalse majandusmudeli juurde. Probleem on aga selles, et maailm on aastatega palju muutunud. See, mis oli Eesti konkurentsieelis 2000. aastal, on saanud 2023. aastal kiviks Eesti majanduse kaelas.