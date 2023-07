Kooli heaolu eest peaks peale direktori vastutama ka koolipidaja

Sellel poolaastal on koolis korraldatud kaks vallapoolset järelevalvet, mis paistab eriti veidrana, kuna Lüganuse vald annab tänavu 1. septembrist Kiviõli 1. keskkooli, nagu ka Kiviõli vene kooli ja Lüganuse kooli, haridusministeeriumi haldusesse.

Tundub, et praegune kooli direktor Tiit Salvan ei ole vallavõimude silmis piisavalt vallavõimu kummardav. Olen vestelnud pikalt kolleegide ja tuttavate lastevanematega, et mõista, mis siis õigupoolest lahti on. Olen saanud aru, et järelevalve on kooli kallale saadetud, et selgitada välja kooli personali kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja vabade ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursside korraldust.

Mida on Lüganuse võimud teinud valla koolide ja lasteaedade ning nende juhtide toetamisel?

Ekspert Marge Lepiku koostatud teenistusliku järelevalve õiendis tuuakse üldjoontes välja, et kool on personali värbamisel teinud palju vigu. Raskuskese on koolil, kes pole suutnud millegagi hakkama saada. Üksnes õiendit lugedes jääb mulje, et kool juhib ennast üksinda ja vastutust koolipidajal ei lasu. Õiendis tuuakse välja, et probleemid on pikaaegsed, näiteks pole alates 2015. aastast koolis logopeedi ja kvalifitseeritud eri- ja sotsiaalpedagoogi, lisaks on tööl hulk ilma kvalifikatsioonita õpetajaid.

Olen sellega nõus, et tugispetsialistid peavad olema kvalifikatsiooniga ning igas ainevaldkonnas vähemalt üks kvalifikatsiooniga spetsialist. Õiendis esitab Marge Lepik järgneva lause: "Haridusasutuse juht peab tegema kõik endast sõltuva, et täita õpetajate ametikohad kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikutega."