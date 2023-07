Kohtla-Järve tähistab linnapäevi nädal aega

Kontserte, ekskursioone, näitusi ja palju muudki jagub tervesse nädalasse.

Esmaspäeval on linnavalitsuse ees oleval väljakul kavas linnapäevade avamine ning külastajaid oodatakse vaatama vabaõhunäitust "Laulupeo teekond läbi aegade" ja kuulama kontserti. Teisipäeval peetakse Sompas esimest saunafestivali. Kolmapäeval on kavas linnaekskursioonide sari ja kultuurikeskuse öised ekskursioonid, tasuta saab külastada põlevkivimuuseumi. Neljapäeval mängitakse Ahtme väljakul mälumängu, reedel on Orul perepäev ja Ahtmes rattaorienteerumine. Laupäeval kõlab Kohtla-Järve rahvapargis promenaadikontsert.

Peonädala lõpetab kultuurikeskuse juures peetav teatripiknik, kus pealinna teater Draakonipesa näitab kahte pantomiimietendust.

Laupäevaõhtune kava algab kell 17 linnaorkestri esinemisega. Mitmetes kohtades seatakse sisse fotoalad, toimuvad mitmesugused muusika- ja tantsuetendused, külalisi tervitab elav skulptuur. Soovijad saavad osaleda töötubades, lastele seatakse sisse mängunurk. Kohtla-Järve kunstnikud korraldavad plenääri ja avavad maalinäituse, peetakse käsitöölaata ning töötavad tänavakohvikud ja vabaõhurestoran.

Muusikat klassikast rokini

Promenaadikontsert "Klassikast rokini" algab kell 20 ja kestab poolteist tundi.

Narva sümfooniaorkestri dirigendil Anatoli Štšural on siiralt hea meel, et promenaadikontsertide traditsioon edasi elab. "Seekord kõlab biitlite, AC/DC ja Procol Harumi muusika. Klassikalise muusika osa koosneb Bachi, Beethoveni, Haydni teostest. Samuti tuleb esitamisele popurrii Paul Mauriat' muusika teemadel."

Koos Narva sümfooniaorkestriga astub üles Eesti tuntud tšellist, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste konkursside laureaat Silvia Ilves. Ta on ansamblite La Phoenix Trio ja The Ilves Sisters liige ning esinenud koos Eesti riikliku sümfooniaorkestri, Põhjamaade sümfooniaorkestri ja Eesti Sinfoniettaga. Tema soolokontserdid on toimunud USAs ja Kanadas. Nagu ikka, köidab ta kuulajaid oma mitmekülgse repertuaariga: Bachist ABBA hittide ja rokkmuusikani.

Kell 21.30 algab järelpidu, kus muusikat valib populaarne DJ Alex Ivasjuk.