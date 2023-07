Kauksi rannas tuleb kaks päeva kestev helide liigirikkuse seiklusmäng

Ida-Virumaalt pärit korraldajad Ivar Murd ja Raul Saaremets, kes on selle festivali eest pälvinud ka Ida-Virumaa aasta tegija tiitli, on kinnitanud, et inimesi toob sellele festivalile, kus kõlab muusika, mida populaarsematest raadiojaamadest üldjuhul ei kuule, eelkõige uudishimu ja võimalus avardada oma muusikamaitset.