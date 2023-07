VIDEO ⟩ Toila regatil võistleb 33 noort purjetajat

Kõige kaugemalt tulnud võistlejad on Hiiumaalt. Ida-Virumaalt osaleb lisaks kaheksale Toila purjesportlastele ka võistlejaid Narva-Jõesuust.

LHV sisenejasari on sari võistlemist alustavatele lastele. Sarja etapid viiakse läbi võimalusel kaitstud veealal, võistlussõitude pikkus on 25- 35 minutit. Neil kohanemiseks ja õppimiseks mõeldud võistlustel on lubatud laste vajadusepõhine juhendamine ehk piloteerimine.