Ida-Virumaa jahimehed jätsid kokkutuleku üldvõidu koju

„Suutsime pakkuda rahvale hea kokkutuleku, oli emotsioone, oli tegevusi, oli ekskursioone. Käisime maa all, maa ja isegi vee peal. Kolmest pikast väsitavat päevast hoolimata näitas see sündmus, et jahindus on elujõuline ja see on oluline osa meie jahikultuurist ning rahval on sellist sündmust väga vaja,“ rääkis ta.