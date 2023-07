Eneli Jefimova sai maailmameistrivõistlustel kuuenda koha

Jefimova läbis finaalis distantsi ajaga 1.06,36, mis oli tema poolt poolfinaalis püstitatud Eesti rekordist 0,18 sekundit aeglasem. Pronksmedali võidust lahutas teda vaid 0,42 sekundit. Enamik temast finaalis ettepoole jõudnud ujujatest on olümpiavõitjad.

Jefimova jaoks oli see teine kord, kui ta pääses täiskasvanute maailmameistrivõistlustel finaali. Mullu õnnestus tal see 50 meetri rinnuliujumises, kus ta sai samuti kuuenda koha. Olümpiakavasse kuuluval 100 meetri rinnuliujumise distantsil pole tal see varem korda läinud.