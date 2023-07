Linda tn 1 paikneva hruštšovka esimesel korrusel tegutsevas perearstikeskuses võtavad patsiente vastu kuus perearsti ja tosinkond õde. Hruštšovka hoovis on standardne jäätmemaja, naaberkrundil aga kõrgub Narva tuntum poollagunenud hoone − maha müüdud ja seejärel maha jäetud ühiselamu.

Perearstikeskuse juhataja Valentina Mišenkova on veendunud, et just kõrvalasuvas lagunenud majas − vaid kahesaja meetri kaugusel Narva linnavalitsusest − rotikoloonia elutseb ja paljunebki.