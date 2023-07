Narvas tõuseb kaugkütte hind ligemale kaks korda

Kohtla-Järvel ja Jõhvis on kaugküte odavam

Alates septembrist on Narvas toasoojus kallim näiteks kui Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonnas, kus hind on 61,71 eurot megavatt-tunni kohta. Sillamäel ja Kiviõli maksab kaugküte samas suurusjärgus, mis Narvaski alates septembrist. Alutaguse vallas on see hind 93,33 eurot, Püssis 106,81 eurot ja Narva-Jõesuus 127,51 eurot.