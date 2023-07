"Meilt küsitakse sageli, miks me just selle tee valisime," sõnas abilinnapea Erik Setškov. "Mitte ainult sellepärast, et see oli kohutavas seisukorras ja vajas juba ammu remonti. Mõisa tee täieliku rekonstrueerimise projekt oli juba valmis ja tänu sellele saime kiiresti hanke välja kuulutada. Ent kuna korraga kogu tänava rekonstrueerimiseks meil raha ei jätku, siis otsustasime seda teha etapiviisi," selgitas ta.