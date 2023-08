Narva otsib noorte meremeeste klubile uut direktorit

"Minu 36 aastat noorte meremeeste klubi heaks kestnud töö on lõppenud. Üheskoos suutsime klubi arendamiseks väga palju ära teha, saavutades häid tulemusi. Olen kindel, et teil, noorte meremeeste klubi praegustel ja tulevastel liikmetel, õnnestub veelgi rohkem ära teha ning me tähistame ka klubi 70. ja 100. aastapäeva," kirjutas Trenin sotsiaalmeedias.