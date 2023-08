Kohus ei peatanud karujahti

Kohus põhjendas taotluse rahuldamata jätmist sellega, et karude arvukus ja levik on tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks. Karu küttimismahu määramisel on arvestatud vajadusega säilitada liigi praegune soodne kaitsetase ehk pruunkarude populatsiooni soodne seisund on tagatud.