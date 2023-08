Vallavanem Maris Toomel ütles, et augusti lõpuks soovib vallavalitsus jõuda selgusele, mida konkreetselt peale raamatukogu tulevane kogukonnamaja peaks sisaldama. "Selleks korraldame arutelusid seotud pooltega," ütles Toomel, lisades, et tulevases hoones võiksid tegutseda ka näiteks kultuuriseltsid ja noortekeskus.

Ta märkis, et raamatukogul on kavandatavas hoones oluline osa, kuid selle hoone sisu tuleb laiem ja seetõttu on seda ka õigem nimetada kogukonnamajaks. Toomeli sõnul on samasugune hoone olemas Lätis Jõhvi sõpruslinnas Ogres, mida Jõhvi esindus käis hiljuti vaatamas ja sealt ideid kogumas.