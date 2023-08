Ida-Viru keskerakondlased ei jõudnud erakonna esimehe kandidaadis kokkuleppele

"Tegemist on väärikate kandidaatidega, kes laiemat tutvustamist ei vaja. Ida-Virumaa piirkonna liikmed ootavad, et Keskerakonna uus juht viiks erakonna valitsusse ja oleks valmis võtma peaministri vastutust, sest ainult niimoodi on võimalik maakonna huvide eest tulemuslikult seista. Reformierakonna juhitava valitsuse otsused näitavad selgelt, et neile Ida-Virumaa käekäik korda ei lähe," lausus Ida-Virumaa piirkonna esimehe kohusetäitja Eevi Paasmäe.