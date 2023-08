Alutaguse vald pakub oma koole riigile

Pöördumises tõdetakse, et käesoleva aasta 1. septembriks on riik Ida-Virumaal kaheksast omavalitsusest kuues koolid osaliselt üle võtnud. Seda pole tehtud vaid Toila ja Alutaguse vallas.

"Haridus- ja teadusministeerium on Ida-Virumaa omavalitsustes juba mitmel puhul asunud toetama sealseid haridusasutusi, et eestikeelne õpe oleks hea tasemega ja elujõuline ning korrastada koolivõrku ja luua õpilastele ja õpetajatele paremad tingimused õppetööks. Selleks, et tagada kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele nüüdisaegne õpikeskkond ja tugi eestikeelseks koolikeskkonnaks, teeb Alutaguse vald ministeeriumile ettepaneku, riigistada Alutaguse valla kolm kooli (Illuka kool, Mäetaguse põhikool, Iisaku gümnaasium)."