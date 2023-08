Narva volikogu toetas okupatsiooni eitamise saatel punatänavate säilitamist

Teine eelnõu, mille esitas Irina Janovitš nägi ette 4 punaarmee ridades võidelnud Nõukogude Liidu kangelase nime säilitamist. Sellele eelnõule tegi kaasettekande jurist Aleksandr Gamazin, kes väitis, et ministri määrus ei tugine tõsiseltvõetavale analüüsile, mis lubaks väita, et need nimed on sobimatud. Gamazini sõnul ei saanud Eesti olla aastatel 1944-1991 olla okupeeritud, väites, et vastasel juhul poleks tulnud kõne alla 1988. aastal välja kuulutatud suveräänsusdeklaratsioon, ega hilisem iseseisvuse väljakuulutamine.