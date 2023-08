Taasiseseisvumise päeva laulupiknikul Narvas astub koos kooridega üles ka Uku Suviste

Uku Suviste võitis nii 2020. kui 2021. aastal "Eesti laulu" konkursi ning esindas Eestit 2021. aasta "Eurovisiooni" lauluvõistlusel lauluga "The Lucky One". "Mul on väga hea meel tulla taas kord Narva ning esineda sel korral kõigile narvakatele ja idavirumaalastele mõeldud laulupiknikul. Ootan teid kõiki piknikku nautima ja loomulikult kaasa laulma!" ütles Suviste.

Laulupikniku peaesineja on Narva eesti keele maja tandemkoor, kellega liitub laval sõpruskoor Paldiskist. Kontserdil astuvad üles ka Narva eesti keele maja loodud kogukondliku räppooperi "Karma" solistid Kelli Uustani ja Atlan Karp ning Narva laulja Anne Kalinen. Samuti võtavad kontserdist osa Narva muusikakooli koorid, Narva rahvaste maja koor, Narva folklooriansambel Suprjadki ja Iisaku regilauluansambel Silmaline. Jalga keerutavad rahvatantsurühm Jun-Ost ja Narva eesti seltsi tantsurühm Värtnad.

Kollektiivide esituses kõlavad laulud nii eesti kui ka ukraina, vene ja vadja keeles. "Repertuaar sai valitud selline, et tekiks rõõmus ja helge meeleolu, sest tegu on ju ikkagi ühise tähistamisega," ütles tandemkoori projektijuht ja Narva eesti keele maja õpetaja Pille Maffucci. "Lisaks leidub repertuaaris viiteid integratsiooni sihtasutuse suurtele kogukonnaprojektidele ning tänavusele noorte tantsu- ja laulupeole. Nagu laulupidugi on ühtsuse kinnitamise pidu, siis soovime ka meie laulupiknikul kinnitada sõnumit: ei ole üksi ükski maa."