Narva muuseum on hädas linnusepargis hädal käijatega

Piiripunkti pääsu ootavate sõiduautode järjekord kulgeb Narvas ametlikult mööda Malmi tänavat. Nimetatud tänav jääb Narva muuseumi territooriumi juurde kuuluva linnusepargi tara taha ning seetõttu on pargist saanud avalik tualett, kus mõned piirijärjekorras ootajad oma kehavajadusi rahuldamas käivad.

See probleem on juba aastaid vana ning sellest on varemgi kirjutatud. Nüüd aga pöördus raskesse finantsolukorda sattunud Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova abi saamiseks korraga nii linnavalitsuse kui ka politsei- ja piirivalveameti poole.