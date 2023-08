"Vestlusel veendusime, et ta paneb rõhku pisiasjadele, seni tähelepanuta jäänud detailidele. Tal on selge visioon ja plaan, mida saaks kultuuriasutuse arenguks ära teha. Oma tegudega on ta tõestanud, et pole mitte üksnes ideede generaator, vaid ka tegija. Tal on märkimisväärne kogemus projektide kirjutamisel ja elluviimisel nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil."