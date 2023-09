Narvas alustas tööd kaks uut riigigümnaasiumi

"Narva linn rõõmustab ja on tänulik kahe uue riigigümnaasiumi üle. Uus koolikeskkond, uus juht, uued õpetajad − kõik see toob kaasa uue koolikultuuri. Narva linn astub kindlate sammudega kooliuuenduse teel," rõõmustas mõlema gümnaasiumi avamispeol viibinud Narva linnapea Katri Raik.

Mõlema riigigümnaasiumi avaaktusel käis kohal ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. "Uute koolide avamine Narvas aitab pakkuda piirkonna noortele ühtlaselt kõrgel tasemel eestikeelset gümnaasiumiharidust. Usun, et riigigümnaasiumid oma õhustiku ja nüüdisaegse inspireeriva koolikeskkonnaga on noortele täiendavaks motivatsiooniks, et omandada hea gümnaasiumiharidus ning suurepärane eesti keele oskus − nii on neile kõik uksed edaspidi valla," tõdes ta.