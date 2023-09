Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehena jätkab Jelena Mutonen

Komisjoni esimeheks kandideerisid nii Dijev, Mutonen ja Jevgeni Saltõkov. Mutonen ja Dijev said kumbki kümme ning Saltõkov kolm häält, üks hääletussedel oli rikutud. Kordushääletusel pälvis suurema toetuse Jelena Mutonen, kes jääb edasi sotsiaalkomisjoni esimeheks. Dijevist sai taas tema asetäitja.

Dijev kinnitas, et on valmis jätkama aktiivset tööd sotsiaalkomisjonis, ent ei välista, et võib taas kasutada õigust sealt välja astuda.