Viru vangla sai uue direktori

"Vanglateenistuse eesmärk on suunata kinnipeetavaid ja kriminaalhooldusaluseid õiguskuulekusele. Selle saavutamiseks peab vanglateenistuja olema kindlameelne ja nõudlik, aga samal ajal ka hea inimesetundja ja suhtleja. Kõik eelnimetatud omadused on Ain Anslanil olemas, et vangla direktorina selle eesmärgi täitmisele kaasa aidata," rääkis justiitsminister Kalle Laanet.