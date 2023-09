PÄEVA PILT ⟩ Koodikoolis oli avaaktus

Esimesel päeval tutvuti üksteise ja kooliga ning vanemad olijad jagasid oma tarkuseterasid, mida tähele panna. "Geograafiliselt ja vanuseliselt on seekordne seltskond nagu varemgi hästi kirju. Õppima asus nii pensionär kui ka päris noori. Kultuuriliselt on seltskond samuti väga kirju," ütles koodikooli kommunikatsioonijuht Andero Kevin Leedu.

"Praegu on kõik kooli 140 ühikakohta kasutusel, lisaks on õpilasi, kes on omal käel elamise leidnud, nii et Jõhvile annab ka majanduse poole pealt koodikool hoogu juurde," lisas Andero Kevin Leedu.