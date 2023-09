"Avaldada umbusaldust Narva linnapeale Katri Raigile, kelle ebakompetentne tegevus linnapea ametikohal on tekitanud olukordi, kus linnavalitsuse ja Narva linna ametiasutuste töö oli tõsiselt häiritud," on kirjas avalduses, millele on alla kirjutanud enamik volikogu liikmeid.