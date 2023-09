Little Diomede on USA-le kuuluv saar kitsa, vaid 83 kilomeetri laiuse Beringi väina keskel, mis ühendab Põhja-Jäämerd ja Vaikset ookeani. Little Diomedest vähem mõne miili kaugusele jääb Venemaale kuuluv Ratmanovi saar.

Tiit Pruuli edastas, et esmakordselt läbis Loodeväila Roald Amundsen 1903-1906 ja pärast seda on see õnnestunud veel natuke üle 350 alusel, neist umbes pooled purjekad. "Näitasime oma lippu uhkelt kõigile jääkarudele ja vaaladele, kes vaadata võtsid. Saime sõbraks väikese pööraselt inspireeriva purjetajate seltskonnaga, kes sel aastal selle väljakutse vastu võtsid (17 purjekat). Kõigil see paraku ei õnnestunud, üks laev sättis end tehniliste viperuste tõttu juba Loodeväila talvituma, aga loodavad jätkata järgmisel hooajal," kirjutas ta.