PILDIGALERII ja VIDEO ⟩ Narva volikogu tagandas Katri Raigi linnapea ametist

Umbusalduse algatanud fraktsiooni Narva juht Aleksei Jevgrafov heitis oma sõnavõtus Raigile ette, et ta pole suutnud tagada linnavalitsuse ja volikogu sujuvat koostööd. Samuti on tema sõnul Raigi juhitud linnavalitsus pidurdanud linnale oluliste projektide läbiviimist, mille tõttu on nende maksumus tõusnud ning linna laenukoormus on kolme aastaga kasvanud 1,7 korda.

Raik ütles, et praegu on Narva jaoks murdepunkt ja Narva peab jääma näoga ülejäänud Eesti poole. "Me teeme Narva paremaks. Meie kõik! See on meie võimalus. Mina luban, et ma jään Narva, ma jään Narva tööle. Ja ma luban, et ma tulen tagasi," ütles Raik meeleavaldajatele viidates sellele, et tal tekib veel võimalus naasta linnapea ametisse.