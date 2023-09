Karu lõhkus Kuremäel aia ja pirnipuu

Kolmapäeva hommikul aiamaale läinud Tiina Mets avastas naaberkrunti ümbritsevas puitaias piraka augu ja mõni hetk hiljem ka murtud ladvaga pirnipuu.

Karu, kes muu.

Aiamaad asuvad kortermajast 40 meetri kaugusel.

Tiina Metsa aias käib karu juba hea mitu aastat puude all õunu söömas.

"Õunapuud on mul madalaks lõigatud ja tihedad, neid ta pole lõhkunud, aga puualused koristab ilusti puhtaks, mul endal jääb see koristamise vaev ära," naerab ta.

Aastatega on Tiinale karu maitseeelistused selgeks saanud: "Kõigepealt sööb ära kuldreneti, siis valge klaari ja lõpuks hakkavad "Kristad" minema. Mul on neid mitu sorti, punased jätab lõpuks. Päris viimasena läheb "Türi leib", see on talveõun."

See karu ronib alati viisakalt üle aia. Tiina Mets saab tema öistest käikudest teada üksnes kadunud õunte ja maha jäetud "visiitkaartide" järgi.

Pererahvas muigas, et ladva kaotamine tuleb pirnipuule kasuks − nüüd hakkab võra laiemaks kasvatama. Foto: Tiina Mets

Naaberkrunt on Tiina venna oma, õunapuid seal pole, ainult marjapõõsad ja üks pirnipuu. Karul pole sinna varem asja olnud.

Nooruke pirnipuu kandis tänavu esimest aastat vilju. Kohe korralikult, puu oli pirne täis. Eks karu sellepärast sinna läkski, et pirnid valmis said.

"See pidi teine karu olema, uus ja laisem variant, minu oma käib ikka minu aias edasi. Ja aed on meil vennaga täpselt ühesugune, tema oleks ju seal ka üle roninud."

Päris viisakusetu see karu siiki polnud: "Ühe pirni jättis ikka vennale ka."

See, kes ontlikult üle aia ronides õunu käib söömas, on Kuremäel tuntud kolme pojaga karupere ema, on Tiina Mets kohaliku karueluga kursis. Venna aias käis ilmselt isakaru, pakub ta. Ehk seesama, kellest tal õnnestus video teha.

"Meil on siin mitu pesakonda. Ümberringi on nii palju metsa maha võetud, et neil pole enam ruumi, siis tulevadki üksteisele lähemale elama."

Kuremäe elanikud on karudega harjunud ega tee nende külaskäikudest suurt probleemi.

"Kui karud lähevad magama, siis tulevad hundid, nemad käivad öösiti päris majade juures. Rebaseid ja jäneseid on ka päris tihti näha," võtab Tiina Mets seda maaelu loomuliku osana.