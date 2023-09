Kohtla-Järve korruptsiooniloos on lisandunud kaks kahtlustatavat

Ossipenko viibis pool aastat vahi all

Selles kriminaalasjas oli Nikolai Ossipenko ainus, kes võeti eeluurimise ajal vahi alla, kus ta viibis pool aastat.

Mullu sügisel, kui prokuratuur taotles tema vahi alla võtmist, jättis Viru maakohus selle taotluse rahuldamata, viidates Ossipenko halvale tervisele. Tartu ringkonnakohus aga tühistas selle määruse ning leidis, et ettevõtja tuleb vahi alla võtta.

Ringkonnakohtu hinnangul oli Ossipenkost lähtuv kuritegude oht suur ega olnud kindlust, et vabadusse jäädes suudaks ta selliste kuritegude, milles teda kahtlustatakse, toimepanemisest hoiduda. Seda enam, et selleks ei peaks ta isegi kodust lahkuma, kuna ka siiani on ta kõike teinud sisuliselt kodustes tingimustes, telefoni teel ja erinevatel kokkusaamistel, mis on toimunud tema kodus jne.

Ringkonnakohus tuvastas ka seda, et Ossipenko puhul on vahistamisalusena olemas kriminaalmenetlusest kõrvale hoidmise oht.

Kohtu hinnangul ei ole tema tervislik seisund takistuseks tema vahi alla võtmisel.

Nikolai Ossipenko vabanes vahi alt tänavu aprillis.