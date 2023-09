Jõhvi korraldab Bornhöhe kuju loomiseks korjanduse

Jõhvi võimud on sel aastal aktiivselt edendanud kümne aasta tagust ideed rajada vallavalitsuse ja Viru maakohtu vahelisele pargialale nn Bornhöhe park. Nüüdseks on jõutud nii kaugele, et Jõhvist pärit kujur Aivar Simson on asumas valmistama pargi keskmesse paigaldatavat kirjaniku skulptuuri.