"Ega me kevadel asjata koolides ja lasteaedades kohtumisi ja reklaamkontserte korraldanud," on kooli direktor Jana Unt tulemustega rahul. "Õppeaasta algas oodatust pareminigi: tööd alustasid kõik rühmad ja vabaõppesse on isegi väike järjekord. Kui seal mõni koht vabaneb, anname kohe teada − igal aastal juhtub, et keegi mingil põhjusel ära läheb."