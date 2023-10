Narvas saab kaks päeva nautida USA, Prantsusmaa ja teiste riikide džässmuusikuid

Esinejate lai geograafia

Festivalil esineva Prantsusmaa duo Madeleine & Salomon muusikas kohtuvad kaks eri stiiliga artisti: helilooja ja pianist Alexandre Saada ning vokalist ja flöödimängija Clotilde Rullaud. Lauldes inglise ja prantsuse keeles, kajastavad nad muutuste järele januneva noore eksistentsiaalseid heitlusi, lootusi ja kahtlusi. Olgu need romantilised, unistavad või sõjakad − kõik need laulud on sotsiaalse või vaimse tähendusega, mis on tänapäevalgi olulised, olenemata sellest, kus maailmanurgas te viibite.