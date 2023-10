Kohtla-Järvel on võimuliitude moodustamine olnud pikk äparduste jada

Vähem kui kahe aasta jooksul on sotside liider Eduard Odinets alla kirjutanud Kohtla-Järvel juba kahele koalitsioonileppele, kuid mõlema eluiga on jäänud lühikeseks nagu ka mitmed mitteametlikud liidud, kus pole jõutud isegi selle kirjapanekuni, milles kokku on lepitud.