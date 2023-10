Abilinnapea Erik Setškovi sõnul tuli teenindav firma Viru Westten oma kohustustega hästi toime ning hoidis purskkaeve töökorras, ehkki see nõudis kõvasti pingutust − vanad rajatised on halvas seisukorras ja neist mõne puhul on pumpadega suuri probleeme.

"Uute purskkaevude rajamiseks linnaeelarves raha kahjuks ei ole, ent järgmisel aastal on plaanis nende kapitaalremont," märkis ta. "Samuti tuleb teha linnavalitsuse ees oleva purskkaevu marmortahvlite keemiline puhastus, kuna need on kõvasti tuhmunud. Viru Westteni töötajad üritasid neid mitut moodi puhtaks saada, kuid see ei õnnestunud − tarvis on eritöötlust. Selleks kuulutame välja uue hanke."