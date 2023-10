Kadunud surfari juhtum: politseil pole veel infot Venemaalt leitud surnud mehe kohta

"Me ei saa kahjuks praegu veel neid detaile kommenteerida ega kinnitada, kuna surnukeha leiti Vene poolelt ning selle tuvastamine võtab aega. Niipea kui meil on ametlik info, mida jagada, me seda ka teeme," teatas Ida prefektuuri pressiesindaja Pirjo Neissaar.

Möödunud laupäeva õhtul sai häirekeskus teate, et Narva-Jõesuus on kadunuks jäänud surfama läinud mees. Politsei käivitas mehe leidmiseks otsingud, kuhu kaasati vabatahtlikud, päästjad, piiripatrull, merebüroo ja lennusalk. Otsingud kestsid ööpäeva ning kontrolliti kallast, otsiti merelt ja õhust. Pühapäeva õhtupoolikuks paraku otsingud tulemust ei toonud ning praegu on aktiivsed otsingud lõpetatud.

Narva-Jõesuu jahtklubi esimees Anatoli Ivanov ütles Vene Delfile, et talle teadaolevalt uhtus meri surnukeha kaldale Venemaa poolel. Ivanov lisas, et surnukeha oli surfiülikonnas ja teadaolevalt rohkem surfareid viimasel ajal kaduma pole läinud.