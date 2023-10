Kultuuriminister põhjendas riigi loobumist Kreenholmi sihtasutusest sõjaga Ukrainas

"Riigikogule esitatud taotluses oli Kreenholmi kvartali jaoks olulisel kohal üle 10 miljoni inimesega Peterburi regiooni turismipotentsiaal. Käesolevaks hetkeks on see plaan kaotanud reaalsuse ning lähiajal, me saame aru, ei teostu mitte mingisuguses mahus. See tähendab, et muutunud julgeolekuolukorras on vaja Kreenholmi kultuurikvartali manufaktuuri jaoks uut äriplaani. See tähendab omakorda, et käesoleval hetkel ei saa riik osaleda sihtasutuse loomisel," sõnas Purga.