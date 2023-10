Toila gümnaasiumi küsimus tõstatus riigikogus

"Tegemist on Ida-Virumaa ühe vähese täielikult eestikeelset õpet pakkuva haridusasutusega. Tõsi, väikese gümnaasiumiga, mis on väga oluline kohalikule kogukonnale, Ida-Virumaa inimestele mitte ainult haridusasutusena, vaid ka märgilise, sümboolse eestluse hoidjana väikeses vallas Ida-Virumaal, kus tegelikult eestlaste osakaal on alla 20 protsendi," rääkis Tanel Kiik.

Ta küsis, kas valitsus on arutanud valla abistamist kulude katmisel, et ei tekiks olukorda, kus kohalik kogukond pettub ning kohalikud noored ei näe ei õppimis- ega arenguvõimalusi oma piirkonnas.

"Ja tegelikult saadetakse väga halb signaal avalikkusele. Et olukorras, kus me räägime − ja õigustatult räägime − üleminekust eestikeelsele haridusele, me tegelikult sulgeme Ida-Virumaal, kus selle teemaga on kindlasti väga palju väljakutseid, eestikeelse gümnaasiumi."

Siseminister peaministri ülesannetes Lauri Läänemets (SDE) vastas, et küsimus on kindlasti õigustatud ja mure tõsine, aga valitsus otseselt Toila gümnaasiumi küsimust sellisena arutanud ei ole. "Põhjusel, et üldiselt me usaldame kõiki ministeeriume, lisaks ministeeriumidele kõiki ministreid selles valitsuses, et nad oma vastutusvaldkonnas probleeme nähes suudavad need lahendada."

Lauri Läänemetsa sõnul pole riik otseselt öelnud, et Toila vald peab iga hinna eest gümnaasiumi sulgema, vaid see on seotud uue koolimaja rahastamisega ja on volikogu valik, milline tee valida.

"Olles olnud volikogu liige Türi vallas, kus oli samasugune valik, tegin mina ettepaneku, et ärme tee selliseid otsuseid volikoguna, et me hakkame koole kinni panema ja lubame üht ja teist ja kolmandat teha. See [Toila gümnaasiumi küsimus − toim.] on ka volikogu valik kohapeal," rääkis Lauri Läänemets.

Tanel Kiik leidis, et on kummaline, kui ministeerium oma toetusmeetmetega soodustab gümnaasiumi sulgemist ja sellega eestikeelse õppe võimaluste vähendamist.