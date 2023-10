VKG omanik: Ida-Virumaal on nälga parema elu järele

"Ida-Virumaa põhitugevus on see, et siin on veel endiselt nälga parema elu järele," tõi suurettevõtte Viru Keemia Grupp üks omanikest ja nõukogu liige Kristjan Piilmann esile ühe põhilise argumendi, miks on Ida-Virumaal paljudele ebasoodsatele teguritele vaatamata ikkagi hea ettevõtlusega tegelda.