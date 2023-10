Kohtla-Järve sotsid ei jõudnud koalitsiooniläbirääkimiste alustamise osas selgusele

Fraktsiooni esimees Eduard Odinets, kes on ka volikogu esimees ja riigikogu liige, ütles, et ettepanekut arutatakse edasi, aga millal otsus võib tulla, ei oska ta öelda.

Odinetsi sõnul ei õnnestunud otsust teha, kuna fraktsiooni liikmete seas on väga erinev suhtumine nii valimisliitu Restart Kohtla-Järve kui ka alates veebruarist ametis olevasse Virve Linderi vähemusvalitsusse. Oma seisukohta Odinets avaldada ei soovinud. "Me oleme seni kõiki olulisi otsuseid teinud üksmeelselt ja järgime seda põhimõtet ka selle ettepaneku osas," põhjendas ta lisades, et olukord on väga keeruline.