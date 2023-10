Lüganuse vald nõuab mõrtsuktiigi sulgemist

Varja tiik on võtnud elu ühelt lapselt ja mitmelt metsloomalt. Läinud suvel päästisid inimesed uppumissurmast mitu kassi ja sellelgi nädalal tõmbasid päästjad veest välja ühe hiirekuninga.

Vaatamata sellele, et vaidlus Varjal asuva ohtliku tuletõrje veevõtutiigi üle on jõudnud kohtusse, ei kavatse vallavalitsus loobuda nõudest, et omanik võtaks ette samme veekogu ohutuks muutmisel.